بالصور .. ضبط 61 تمثال وتابوت آثري بحوزة عاطلين بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

تمكنت منذ قليل مباحث الوادي الجديد بقيادة اللواء طارق عجيز مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة من ضبط 61 تمثال وتابوت اثري بحوزة عاطلين بمدينة الخارجة .

وكان بلاغ قد ورد الي تلقى اللواء نبيل العشي مدير امن الوادي الجديد بلاغًا من اللواء طارق عجيز مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة يفيد بضبط قطع اثرية بمدينة الخارجة .

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة عن قيام عاطلين بالاتجار والنصب بالاثار وعلي الفور تم استصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة منزلهما وبالفعل تشكلت قوة امنية تحت اشراف مفتش مباحث قسم

> الخارجة وبقيادة معاون مباحث قسم الخارجة و رئيس مباحث القسم اسفرت عن ضبط كلا من ” محمود . ع . ع ” 45 سنة عاطل و ” محمد أ . م ” 35 سنة عاطل ومقيمان مدينة الخارجة .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 3478 جنح قسم الخارجة لسنة 2014، وجاري تحويله الي النيابة العامة لللتحقيق .