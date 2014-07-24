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امن بنى سويف نقل جثة السجين المشنوق الى مشرحة المستشفى

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امن بنى سويف نقل جثة السجين المشنوق الى مشرحة المستشفى امن بنى سويف نقل جثة السجين المشنوق الى مشرحة المستشفى

أمن بني سويف

قال اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أن :” سيارة إسعاف يرافقها قوة يقودها الرائد مصطفي أبوعقرب رئيس مباحث مركز اهناسيا ومعاونه النقيب أحمد النادي ، نقلت جثة السجين المشنوق فى قسم شرطة اهناسيا إلي مشرحة المستشفي المركزي لوضعها في المشرحة تحت تصرف النيابة  ”.
> وأكد اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أن أحمد محمود أحمد صالح (27عامًا ـ عامل) والمحبوس علي ذمة قضيتي تبديد أمانة تخلص من حياته شنقاً داخل غرفة حبس مركز شرطة اهناسيا ببني سويف .

وأضاف مدير المباحث الجنائية :” إلي أن السجين كان محتجزاً داخل غرفة الحبس برفقة 3 من زملاءه وقام بدخول دورة المياه وعندما طالت فترة بقاءه بها دخل أحد زملاءه ليجده مشنوقاً ” .

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