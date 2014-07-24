امن بنى سويف نقل جثة السجين المشنوق الى مشرحة المستشفى

قال اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أن :” سيارة إسعاف يرافقها قوة يقودها الرائد مصطفي أبوعقرب رئيس مباحث مركز اهناسيا ومعاونه النقيب أحمد النادي ، نقلت جثة السجين المشنوق فى قسم شرطة اهناسيا إلي مشرحة المستشفي المركزي لوضعها في المشرحة تحت تصرف النيابة ”.

> وأكد اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية أن أحمد محمود أحمد صالح (27عامًا ـ عامل) والمحبوس علي ذمة قضيتي تبديد أمانة تخلص من حياته شنقاً داخل غرفة حبس مركز شرطة اهناسيا ببني سويف .

وأضاف مدير المباحث الجنائية :” إلي أن السجين كان محتجزاً داخل غرفة الحبس برفقة 3 من زملاءه وقام بدخول دورة المياه وعندما طالت فترة بقاءه بها دخل أحد زملاءه ليجده مشنوقاً ” .