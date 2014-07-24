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ننشر أسماء الـ 6 المتقدمين للترشح لمنصب العمادة بهندسة عين شمس

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قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة المشرفة على اختيار العمداء، إن 6 أساتذة من الكلية تقدموا بأوراقهم لشغل منصب عمادة الكلية.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لليوم السابع، أن اللجنة المشرفة على اختيار عمداء الكليات بجامعة عين شمس أغلقت أمس باب التقدم للترشح لمنصب العمادة بـ 4 كليات وهى كليات الهندسة والعلوم والحقوق والبنات.

وتقدم للترشح لمنصب العمادة بكلية الهندسة للجنة كل من: الدكتور إبراهيم الدسوقى، والدكتور مصطفى صبرى على، والدكتورة إيمان محمود العزيزى، والدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور هشام كامل تمراز، والدكتور إمام عبد المطلب سليمان .
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