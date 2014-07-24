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محافظ مطروح يتابع توزيع مساعدات على غير القادرين بتجمعات في قلب الصحراء

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حرص اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح على الإشراف على عملية توزيع 2 طن ونصف دقيق بالإضافة إلى 100 كرتونة من المواد الغذائية المختلفة ومبالغ مالية على بعض الأسر بعض التجمعات الصحراوية بمدينة النجيلة «تجمع سمالوس وعطايا والعراوة وتجمع أبولهو بمدينة مرسي مطروح».

وأعرب الأهالي على تقديرهم وشكرهم للمحافظ على رعايته الدائمة لهم وحرصة على توصيل هذه المساعدات لهم بنفسه .

كما استمع المحافظ إلى بعض المشاكل التي يعانى منها اهالى هذه التجمعات موكدا انه سيتم حلها بالتنسيق ومجلس مدينة النجيلة والجهات المعنية .

و وجه المحافظ بقيام مديرية التربية والتعليم باجراء حصر لكافة الطلاب بمراحلهم السنية بتجمعات عطايا والعراوة لتوزيع الطلاب على المدارس وبحث أسباب تسربهم من التعليم وازالة جميع العقبات تجاههم نحو الاستمرار بمدارسهم لخلق جيل قادر على النهوض بالمحافظة.

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