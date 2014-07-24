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قافلة طبية من مختلف التخصصات لعلاج أهالي قرية الزغيرات بمطروح

  • مصر
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أعلن الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن قافلة طبية ستزور قريتي الزغيرات والنجيلة البحرية التابعة لمدينة النجيلة، بها مختلف التخصصات تابعة لمديرية الصحة بمطروح وذلك لإجراء الكشف الطبي على أهالي قريتي الزغيرات والنجيلة البحرية التابعة لمدينة النجيلة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.

وأضاف أن هذه القافلة تأتي ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان للإصلاح الصحي الشامل بكافة القرى والنجوع النائية.

موضحا أنه من المقرر أن تبدأ القافلة عملها بقريتي الزغيرات والنجيلة البحرية التابعة لمدينة النجيلة 25، و26 يوليو الحالي.

ومن جانبه، أكد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، بأنه سيتم توفير جميع التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها.

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