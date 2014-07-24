أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

64 ساحة لصلاة عيد الفطر وغرفة عمليات بكل مدينة في مطروح

  • مصر
  • 12
Google+ Print

أعلن الشيخ عاصم قيبصي مدير عام مديرية أوقاف مطروح أن عدد الساحات الشعبية التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1435 هـ لعام 2014 م ( 64 ) ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية بواقع «الحمام 21 ساحة، والعلمين 4 ساحات، والضبعة 5 ساحات، ومدينة مرسي مطروح، 13 ساحة، والنجيلة 2 ساحة، وبرانى 3 ساحة، والسلوم عدد 1 ساحة، وسيوة 15 ساحة شعبية».

وشدد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، على أهمية ابلاغ كل مدينة بأسماء الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لكي تستعد المدن لاستقبال المصلين بالساحات وتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة مع مسؤولي القطاعات المختلفة للقضاء على أي مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية