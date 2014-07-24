64 ساحة لصلاة عيد الفطر وغرفة عمليات بكل مدينة في مطروح

أعلن الشيخ عاصم قيبصي مدير عام مديرية أوقاف مطروح أن عدد الساحات الشعبية التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1435 هـ لعام 2014 م ( 64 ) ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية بواقع «الحمام 21 ساحة، والعلمين 4 ساحات، والضبعة 5 ساحات، ومدينة مرسي مطروح، 13 ساحة، والنجيلة 2 ساحة، وبرانى 3 ساحة، والسلوم عدد 1 ساحة، وسيوة 15 ساحة شعبية».

وشدد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، على أهمية ابلاغ كل مدينة بأسماء الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لكي تستعد المدن لاستقبال المصلين بالساحات وتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة مع مسؤولي القطاعات المختلفة للقضاء على أي مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.