عيد الرياض:220 فعالية جديدة في 28 موقعاً

أوضح أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد وجه بإزالة كافة العوائق والعقبات التي تواجه الجهود والخطط المرسومة لتنفيذ فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435ه.

وأكد أمين الرياض أن الأمانة تحرص على تسخير كافة الإمكانات وتضافر الجهود لتنفيذ تلك الاحتفالات بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة الرياض وما يتوافق مع مكانتها وأهميتها، مبيناً أن الأمانة تعمل لمعايدة سكانها بالعروض والأهازيج ووسائل الترفيه، حيث تجعل من كل حي سكني أو ركن من أركان المدينة أو ساحة من ساحاتها مركزا احتفالياً.

م. المقبل: حرصنا على تسخير كافة الإمكانات وتضافر الجهود لتنفيذ الاحتفالات بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة

وبين المهندس المقبل أن الأمانة أنهت تجهيزاتها واستعداداتها لاستقبال العائلات والشباب والأطفال في 28 موقعاً تقدم ما يزيد عن 220 فعالية جديدة ومتنوعة لإدخال الفرحة والبهجة بالعيد لقلوب أبناء منطقة الرياض وزوارها من أبناء المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن تنوع هذه الفعاليات يستهدف أن تكون ملائمة لجميع فئات المجتمع من الكبار والصغار، وتتيح الفرصة لأبناء الأسرة الاحتفال معاً بالعيد في المواقع المخصصة للعائلات، فضلاً عن المواقع المخصصة للشباب والتي تم تجهيزها بكل ما يلزم للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم، لتكون متنفساً لهم خلال احتفالات العيد. جاء ذلك في حوار خاص لمعالي أمين منطقة الرياض ل (الرياض):

* متى بدأت الاستعدادات والترتيب لإقامة احتفالات العيد تلك الاحتفالية الاجتماعية الترفيهية؟

- إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتسخير كافة الجهود لتنفيذ فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435ه، وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من التنوع، أولت أمانة الرياض اهتماماً خاصاً باحتفالات عيد الفطر المبارك، لذلك تستعد مبكراً في التخطيط لها، من خلال تعزيز التنسيق وتكامل الجهود مع القطاعات الحكومية المعنية كإمارة

«الرياض من السماء» فعالية جديدة تتضمن فقرات استعراضية للطيران الشراعي في احتفالات هذا العام

منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والمباحث، والإدارة العامة للمجاهدين، ومن ثم تسارع اللجان المشتركة والمختلفة على تجهيز المواقع التي تستضيف الفعاليات، ووضع الترتيبات واللمسات النهائية لإطلاق برنامج احتفالات العيد الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل سمو أمير منطقة الرياض، بنجاح تدعمه الخبرات المتراكمة والممتدة لأكثر من 17 عاماً، حيث يتم تشكيل عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعة إجراءات تجهيز المواقع، والتأكد من توفر كافة الخدمات والمرافق لزوارها من الرجال والنساء والأطفال وتنفيذ خطة تزيين وإنارة الشوارع والميادين وممرات المشاة بأشكال جمالية بالإضافة إلى نشر عدد كبير من فرق النظافة وصيانة المرافق في جميع مواقع الاحتفالات.

* وما هي أبرز ملامح التجديد التي ستشهدها احتفالات العيد لهذا العام؟

- في كل عام تبحث الأمانة عبر لجانها المختلفة سبل التجديد والتطوير بما يحقق تطلعات المواطنين وزوار العاصمة في هذه المناسبة. وقد حرصنا خلال التحضيرات للاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام على إضافة فعاليات جديدة ومتنوعة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، وذلك استناداً على البنية التحتية الكبيرة لمدينة الرياض في هذا المجال والمتمثل بالمتنزهات والحدائق والمراكز التاريخية والثقافية والتعليمية. لذلك سيصل بمشيئة الله عدد الفعاليات إلى أكثر من 220 فعالية ترفيهية وثقافية تقام في 28 موقعاً، حيث يدخل هذا العام ولأول مرة متحف صقر الجزيرة ضمن المواقع التي ستشهد احتفالات عيد الفطر، وقد تم تجهيزه لاستقبال المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض وزوارها من كافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيشهد هذا المتحف العديد من الفعاليات المرتبطة بالطيران. وهناك مفاجأة أخرى ستشهدها فعاليات وأنشطة ضمن احتفالات الرياض ستقام تحت مسمى «الرياض من السماء» وهي فعالية جديدة تتضمن فقرات استعراضية للطيران الشراعي بالإضافة إلى استعراض طائرات الهليوكوبتروالألترالايت والماكرولايت وطائرات بدون طيار تعمل بالتحكم عن بعد وكذلك عرض لبعض أنواع الطائرات على الأرض.

تخصيص(4) مواقع للأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستهدف النساء و(7) مواقع لإطلاق الألعاب النارية

كما سيشهد ميدان «ديراب» العديد من الفعاليات الشبابية مثل عروض السيارات المعدلة والدراجات الصحراوية والهوائية، ومسابقات متنوعة للجمهور وتجارب مجانية على مضمار السرعة.

ونظراً للإقبال الذي تشهده مواقع الألعاب النارية خاصة من فئة الشباب، لما تضفيه من مشاعر البهجة والسرور، فقد حرصت الأمانة على اختيار سبعة مواقع لهذه الفعالية التي تضيء سماء الرياض.

تجهيز متحف صقر الجزيرة لأول مرة لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام العيد

وبمشيئة الله سيستضيف متنزه الملك عبدالله بالملز الحفل الرسمي للأمانة حيث تم تجهيز مسرح كبير بمساحة تقريبية 450 م2 مع بناء خلفية تعرض من خلالها عروض مرئية وأفلام وثائقية ممتعة على فترات محددة، كما يقام على المسرح فنون شعبية فلكلورية مختلفة تؤديها فرق متخصصة.

* توفير مصادر الترفيه لكل أفراد العائلة السعودية يتطلب عوامل جذب مناسبة للجميع.. كيف سيتحقق ذلك في احتفالات الرياض؟

عالجنا زيادة عدد أيام الاحتفالات بزيادة عدد المواقع وتكثيف الفعاليات

- انطلاقا من حرص أمانة الرياض على أن تلبي هذه الاحتفالات احتياجات جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء، والشباب والأطفال، وأن تكون منسجمة مع مبادئ المجتمع وتقاليده، تعمل باستمرار على تطوير وتنوع الفعاليات والاستفادة من ملاحظات ومقترحات سكان مدينة الرياض بشأن الفعاليات من خلال لجنة خاصة لاستطلاع الآراء، ودراستها وتقويم الفعاليات والأنشطة الاحتفالية، ومن هذا المنطلق يحفل برنامج احتفالات العيد بالعديد من الفعاليات التي روعي في اختيارها متطلبات العائلات والشباب والنساء والأطفال، ويكون النصيب الأكبر من البرنامج مخصصا للعائلات حتى يتاح لجميع أفراد الأسرة فرصة التجمع في مكان واحد للاستمتاع بفعاليات العيد، حيث خصصت الأمانة (9 ) مواقع للعائلات للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتثقيفية التي تناسب كافة أفرادها. كما حرصت الأمانة على الاهتمام بفئة الشباب حيث تتعدد الفعاليات التي تلبي رغباتهم حيث ستشهد ساحة متنزه شرق الرياض بحي القادسية هذا العام البطولة التاسعة لكسر حاجز الزمن للسيارات والدراجات النارية وعرض السيارات المعدلة وعرض الطيران بالتحكم عن بعد وسباق السيارات بالتحكم عن بعد. أما الأطفال فلهم نصيب وافر من الفعاليات تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات وأنشطة إضافة إلى ذلك فإن جميع الفعاليات النسائية تشمل فعاليات وفقرات خاصة بالأطفال. كما تم تخصيص(4) مواقع للأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستهدف النساء ضمن برنامج الاحتفالات وهي مدينة الحكيرلاند الترفيهية ومركز الملك فهد الثقافي ومركز الأمير سلمان الاجتماعي ومسرح مركز الملك عبد العزيز التاريخي، حيث سيتم إقامة عروض فلكلورية وأزياء تراثية وأمسيات شعرية مسابقات.

* وهل لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المنومين بمستشفيات الرياض نصيب من هذه البرامج ؟

- نعم.. تحتضن أمانة منطقة الرياض في احتفالاتها بعيد الفطر المبارك ذوي الاحتياجات الخاصة لتشاركهم فرحة العيد من خلال تعزيز حضورهم في عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والمسرحية طوال أيام العيد، وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن فرحتهم بمشاركة أقرانهم من الأصحاء، حيث تم تخصيص مواقع لمشاركة الجمعيات الإنسانية من خلال استقبالهم وإعداد مقاعد مخصصة لهم، وذلك بالتنسيق مع كل من جمعية كفيف والجمعية السعودية للإعاقة السمعية وجمعية «حركية» ومركز التأهيل الشامل للرجال ومركز التأهيل الشامل للإناث وجمعية أسر التوحد الخيرية وجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. وهناك عرض مسرحي خاص بالصم سيعرض خلال احتفالات العيد يشارك فيه عدد من الممثلين الصم يستعرضون خلاله واقع تفاعل المجتمع مع معاناة الصم، كما ستقام مجموعة من الألعاب الحركية والمسابقات الثقافية للصم. كما تضع الأمانة ضمن برنامجها الخاص باحتفالات عيد الفطر المبارك فعالية خاصة بزيارة المرضى المنومين في مستشفيات الرياض، ممن حرمهم المرض متعة المشاركة مع أهلهم وإخوانهم فرحة العيد حيث تشمل هذه الفعالية زيارات للعديد من نجوم المسرح والرياضة لعدد من المستشفيات يقومون خلالها بتقديم الهدايا للمرضى ومعايدتهم ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

* الخيمة الشعبية وما تتضمنه من فعاليات ترتبط بالتراث السعودي تعتبر أحد مظاهر احتفالات عيد الفطر المبارك.. ما المغزى الحقيقي لهذه الفعالية؟

- احتفالات العيد مناسبة رائعة نحرص خلالها على إيجاد التناغم بين الوطن والمواطن، وذلك من خلال إقامة الفعاليات التي تمزج بين التراث العريق لبلاد الحرمين ومعطيات حاضرها الزاهر، ومن هذا المنطلق ستشهد العديد من الساحات والميادين عروضاً من الفلكلور الشعبي لمنطقة الرياض مثل العرضة السعودية والسامري وكذلك أنواعا من الفلكلور بمختلف مناطق المملكة بمشاركة عدد من الفنانين والشعراء المعروفين إضافة إلى زيارة المناطق التاريخية والأثرية. وأحب أن أؤكد هنا ان احتفالات العيد لها مقاصد وغايات عديدة، ولا تقتصر أهداف الأمانة منها على الترفيه والترويح فقط وإنما لها أبعاد ودلالات أخرى عديدة تتمثل بشكل أساسي في توسيع القاعدة المعرفية للجمهور من خلال المسرح والأنشطة والفعاليات الثقافية مما يضيف رصيداً توعوياً وثقافياً وسلوكياً للزوار.

* مع تعدد الفعاليات وتنوعها.. برزت مناشدات بزيادة عدد الأيام المخصصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك ليتمكن الزوار من الاستمتاع بأكبر قدر من هذه الفعاليات.. كيف تعاملتم مع هذه المطالب؟

- تلبية رغبات وتطلعات مواطني مدينة الرياض وزوارها تمثل محور الاهتمام الأساسي لقيام هذه الفعاليات، وبها يقاس مدى النجاح، ولقد تم بحث هذا المطلب جيداً، ووجدنا أن زيادة عدد أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك ليس حلاً لإتاحة الفرصة للزائر بحضور جميع الفعاليات أو معظمها لكننا عالجنا هذا الأمر بزيادة عدد المواقع التي تستضيف الفعاليات مع تكثيف الفعاليات في جميع المواقع حتى يتمكن الزائر من خلال زيارته للموقع الواحد من الاستمتاع بأكبر قدر من الفعاليات التي حرصنا على تنوعها، فهناك 28 موقعاً تقام بها الفعاليات التي تناسب الشباب والنساء والرجال والأطفال وتشمل ما هو ترفيهي وتثقيفي.

* الأعمال المسرحية عامل جذب مهم لكافة أفراد الأسرة.. أين موقعها من خارطة برنامج الاحتفالات لهذا العام؟

- حرصنا على تنوع العروض المسرحية التي يتضمنها برنامج احتفالات العيد لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، والتي بلغ عددها 8 مسرحيات من بينها 3 مسرحيات رجالية و 2 نسائية ومسرحية خاصة بالطفل، وكعادتنا حرصنا على تخصيص عروض لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يضم البرنامج لوحات مسرحية لفرقة الصم، ومسرحية للمكفوفين كما يشمل البرنامج عروض ستاند أب كوميدي التي تلقى دائماً إقبالاً كبيراً خاصة من الشباب والتي يقوم عليها نخبة من الفنانين الكوميديين. والمتابع للفعاليات التي تنظمها أمانة منطقة الرياض خلال إجازة منتصف العام وخلال فترة الصيف يجد أنها لا تخلو من المسرحيات الرجالية والنسائية التي تلاقي إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

* المتابع للاحتفالات التي تقيمها الأمانة في المناسبات الوطنية والإسلامية يلمس صناعة البهجة ونثر الفرح على الطريقة السعودية الخاصة المستمدة من العادات والتقاليد والتراث والثقافة الإسلامية في حدود الشرع الحنيف.. هل هناك تنسيق مع جهات ذات خبرة في تنظيم المهرجانات؟

- تملك أمانة منطقة الرياض خبرة تراكمية كبيرة في صناعة الفرح اكتسبتها من خلال تنظيمها لاحتفالات العيد لعدة سنوات متتالية إلى جانب المهرجانات المتنوعة التي تنظمها خلال العام مثل مهرجانات «ربيع الرياض» و«التراث والأسر المنتجة» و«الأسرة للنخيل والتمور»، ولكن انطلاقاً من حرصنا على الاستفادة من الآراء والمقترحات فإننا نأخذ برؤى مجالس ومراكز الأحياء خاصة فيما يتعلق بخريطة المواقع التي تقام بها الاحتفالات خاصة وان بعض المواقع قد تناسب فعاليات بعينها ولا تناسب أخرى. وقد وجهنا الدعوة لكل المبدعين والأكاديميين والمواطنين بتقديم مقترحاتهم وعرض مرئياتهم حول فعاليات عيد الرياض والتي توليها الأمانة كل العناية والاهتمام عند بحث خطط تطوير الفعاليات القادمة بإذن الله تعالى.

* ما مدى مساهمة القطاع الخاص في احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام؟

- القطاع الخاص شريك أساسي في النجاحات التي تحققت في هذا المجال لما يقدمه من دعم سخي لإنجاح الفعاليات. ويلعب دوراً مهماً في إثراء فعاليات العيد ودعم جهود كافة القطاعات الحكومية المشاركة في إقامتها. وعلى الرغم من أن أمانة منطقة الرياض بادرت بتبني وتحمل مسؤولية إقامة احتفالات عيد الفطر المبارك إلا أن هذا الجهد الكبير لا يكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص الذي تتضح بصماته وإسهاماته في أي عمل اجتماعي كبير مثل احتفالات العيد.

وكما يعلم الجميع فإن القطاع الخاص يشارك بفاعلية في تنفيذ برامج الاحتفالات، وبالتالي وفرت الجهات المشاركة في الاحتفالات فرص عمل موقتة للشباب، مما يؤكد دورها في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية.

* التعريف ببرامج احتفالات العيد ومواقعها أهم جوانب الجذب والنجاح. ما الأساليب التي تتبعها أمانة منطقة الرياض في إيصال برامجها للمواطن والمقيم؟

- كثفت أمانة منطقة الرياض من جهودها للتعريف بفعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك هذا العام عبر كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية ووسائل الإعلام الجديد، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة لإرشاد سكان العاصمة وزوارها لمواقع الفعاليات المخصصة للعائلات والشباب والأطفال.

وبدأت الأمانة خطة التعريف باحتفالات العيد بطباعة ملايين النسخ من برنامج الفعاليات بمختلف المقاسات تتضمن بياناً بالمواقع التي تستضيف العائلات والشباب والنساء والأطفال ووصفاً شاملاً للأنشطة والفقرات الاحتفالية في كل موقع، مع خريطة توضيحية لطرق الوصول لجميع مواقع عيد الرياض.

وحددت الأمانة عدداً كبيراً من النقاط لتوزيع دليل برنامج الفعاليات حيث تشمل مداخل المدينة ومطار الملك خالد الدولي والنقل العام ومحطة القطار بالإضافة إلى المراكز التجارية ومع الصحف المحلية وغيرها من المواقع التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وشملت خطة الأمانة للتعريف باحتفالات العيد تركيب عدد كبير من لوحات الطرق والجسور في جميع أحياء العاصمة والساحات والميادين الكبرى بالإضافة إلى نشر عدد من الإعلانات في الصحف اليومية.

وحرصت أمانة منطقة الرياض على الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في التعريف بالفعاليات بين مستخدمي شبكة الإنترنت من خلال تدشين موقع خاص لاحتفالات عيد الرياض يقدم باقة من الخدمات للزوار، تشمل خرائط تفصيلية لمواقع الاحتفالات وبطاقات للمعايدة، وأبرز ما تنشره وسائل الإعلام والصحف المحلية عن مهرجان العيد، إلى جانب لقطات حية وصور فوتوغرافية لاستعدادات الأمانة في جميع المواقع، إلى جانب تكثيف نشر أخبار الفعاليات على الفيس بوك والتويتر.

وهناك أيضاً لجنة إعلامية خاصة باحتفالات أمانة الرياض في العيد تعمل على التنسيق مع كافة وسائل الإعلام وتزويدها بكافة الأخبار والمعلومات الخاصة بالاحتفالات لنشرها في جميع الصحف والمواقع الالكترونية والتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتغطية فعاليات المهرجان.