"إيلين" بطلة "على مرّ الزمان" بمكياج ناعم جداً

هي الممثلة التركيّة الشهيرة ذات الأصل العراقيّ، اجتاحت بالصدفة عالم التمثيل، وتفوّقت على كثيرات من نجمات عصرها. إنّها فرح زينب عبد الله المعروفة عربيا ً بـ " إيلين" "على مرّ الزمان".

عُرفت "إيلين" بإطلالاتها البسيطة في مسلسلها، وفي حياتها العادية، بعد متابعتنا لصفحتها الخاصّة على "فيس بوك".

من هنا، قدّمنا لك أجمل إطلالات هذه النّجمة لتتصفّحيها، ولتشاركينا رأيك بالمكياج الذي يُناسب "إيلين" أكثر من غيره.

إيلين بالمكياج الناعم: معروفة هذه النّجمة ببساطتها. لهذا نجدها دائماً بآي لاينر رفيع وماسكرا وأحمر شفاه زهريّ أو برتقاليّ.

إيلين بالمكياج القويّ: في مسلسل "على مرّ الزمان"، وفي الفترة التي كانت تخرج "إيلين" مع "سهيل" كانت دائماً متميّزة بمكياجها، بفضل عينيها اللوزيّتين الواسعتين اللتين أبدع بتجميلهما خبير التجميل، فكان مكياج العيون عبارة عن آي لاينر على الجفون العليا فوق الرموش وأسفلها، مع تحديد العينين من الداخل بقلم أبيض يزيد من اتّساع عينيها.

أخيراً، شاركينا رأيك بإطلالات "إيلين".