بعد عبوره المانش .. السباح المصرى” أحمد ناصف ” يصل من لندن

وصل مطار القاهرة الدولي فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس السباح المصرى “احمد ناصف” قادماً من لندن على الطائرة المصرية القادمة من هناك بعد تحقيقه إنجاز كبير لمصر وعبوره المانش من إنجلترا إلى فرنسا في زمن قدره 18 ساعة و50 دقيقة .

> بدأ ناصف المحاولة من دوفر في بريطانيا الساعة 4 فجر الأحد حتى الوصول إلى الشاطىء الفرنسي في كالي الساعة 10:50 دقيقة مساء نفس اليوم.

وصل السباح المصرى فى هدوء ولم يكن هناك إستقبال رسمى يليق به من المسئولين ، كانت القنصلية المصرية في لندن قد كرمت ناصف الأربعاء ، وأشاد القنصل العام الدكتور هشام خليل بالسباح المصري قائلا إنه مثال طيب لجميع الشباب المصري.

> أضاف أن السباح المصري أحمد ناصف نجح بإنجازه في رسم الابتسامة على وجوه المصريين في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن باقة الورود التي قدمت له هى هدية رمزية وتعبيرا على سعادتنا الكبيرة بالإنجاز الذي حققه.

من ناحيته قال الكابتن نبيل الشاذلي الذي يقوم على تدريب ناصف، إن السباح تحدى ظروفا صعبة كثيرة لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن صعوبة بحر المانش هو وجود الكثير من التيارات البحرية التي تدفع بالسباح في اتجاه معاكس.

وقال إن الإنجاز الذي حققه السباح مبتور القدمين مثال على العزيمة والإصرار الذي يتمتع به المصريون ، يعد أحمد ناصف ثاني السباحين المصريين مبتوري القدم، الذين ينجحون في عبور بحر المانش بعد السباح مصطفى خليل، الذي عبر المانش ثلاث مرات آخرها عام 1998 .