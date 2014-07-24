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عقد قران هنادى ابنة الفنانة فيفى عبده على رجل الأعمال شادى العزايزة

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عقد قران هنادى ابنة الفنانة فيفى عبده على رجل الأعمال شادى العزايزة عقد قران هنادى ابنة الفنانة فيفى عبده على رجل الأعمال شادى العزايزة

فيفي عبده

 

عقد مساء اليوم عقد قران هنادي الديراوى  بنت الفنانه فيفي عبده على رجل الأعمال شادى العزايزة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة.

وسبق عقد القران مأدبة إفطار حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين الذين شاركوا الفنانة فيفى عبده فرحتها .

حضر من الفنانين الفنانة إيمى سمير غانم والإعلامى رامى رضوان زوج شقيقتها ودنيا سمير غانم والفنانة درة وعمر السعيد والفنانة عزة مجاهد والكاتب الصحفى والإعلامى عماد جاد والإعلامية مديحة عاشور، وعدد من الصحفيين منهم محمد سعد وعاطف سليمان وسمير الفقيه وشهد الفخرانى .

وكانت الفنانة فيفى عبده فى استقبال الحضور قبل الإفطار وأشرفت على جلوس الحضور وتنظيم حفل الإفطار، وعقب الإفطار مباشرة تم عقد القران وكانت الفنانة فيفى عبده فى قمة سعادتها بابنتها والتقطت الصور التذكارية مع الحضور من الفنانين والضيوف بصحبة ابنتها وزوجها رجل الأعمال شادى العزايزة .

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