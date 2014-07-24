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غرق شاب وخطيبته سقط بهما ” توك توك ” فى نهر النيل بإدفو بأسوان

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غرق شاب وخطيبته سقط بهما ” توك توك ” فى نهر النيل بإدفو بأسوان غرق شاب وخطيبته سقط بهما ” توك توك ” فى نهر النيل بإدفو بأسوان

لقى شاب وخطيبته مصرعهما غرقًا سقط بهما ” توك توك ” فى نهر النيل بمدينة إدفو .

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو بغرق شاب وخطيبته فى نهر النيل وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وخطيبته .

وتبين من التحريات، أن الشاب رزق الله.م” 31 سنة اصطحب خطيبته هيام.ا” 27 سنة. لشراء مستلزمات العيد، وبسبب سرعة التوك توك الذي كانوا بداخله، سقط بهم في نهر النيل، مما أسفر عن غرقهما في حين نجا السائق من الغرق.

تم نقل الجثتين لمشرحة ادفو وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

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