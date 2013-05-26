التُّوت الأسود لشعر أكثر طولاً

قد يعتبر التًّوت الأسود بالنِّسبة إليك مجرَّد فاكهة جذَّابة المظهر، وحلوة المذاق، وتجذب الأنظار، وقد تقومين بشرائها حتَّى تتلذّذي بمذاقها الفريد.

لكن التُّوت الأسود يُعتبر بمثابة الحياة للشَّعر القصير؛ لأنَّ الأحماض الأمينيَّة الموجودة فيه، والتي تُقدَّر بـ 19 حمضاً أمينيّاً تمثِّل أهم المغذِّيات للشَّعر، إضافةً إلى المعادن التي يحتوي عليها التُّوت، والتي تصل إلى 21 معدنًا، منها: الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، النحاس، المنغنيز والكبريت، كما أنَّه يُعتبر أغنى مصدر نباتيّ بعنصر الكاروتينات، الذي يتحوَّل إلى فيتامين(A) المسؤول الأساسيّ عن نمو الشَّعر.

وإن كنت ترغبين في زيادة طول شعرك فأنت أمام خيارين، وهما:

1. التلذّذ بتناول حفنة من التُّوت بشكل دوريّ.

2. استخدام التُّوت في صنع حمّام زيت طبيعيّ للشَّعر.

"سيِّدتي نت" ينصحك بالجمع بين استخدام التوت خارجيّاً وداخليّاً، كما يُقدِّم لك وصفةً طبيعيَّةً لزيادة طول الشَّعر باستخدام حبّات التَّوت الأسود والأبيض في ما يلي:

المكوِّنات:

1. 100 غرام من التُّوت الأسود، أو 50 غراماً، إذا كان شعرك خفيفاً.

2. بيضتان.

3. زيت السمسم.

الطَّريقة:

1. امزجي التُّوت مع البيض وزيت السمسم في الخلاط، ثم قومي بفرده على الشَّعر، واتركيه لمدَّة نصف ساعة.

2. اغسلي شعرك بماء دافئ.

3. كرّري هذه الطَّريقة كلّ يومين أو مرَّتين في الأسبوع.