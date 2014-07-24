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أطباء السويس يخاطبون المحافظ لغلق عيادات العلاج بالاعشاب

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أطباء السويس يخاطبون المحافظ لغلق عيادات العلاج بالاعشاب أطباء السويس يخاطبون المحافظ لغلق عيادات العلاج بالاعشاب

أصدرت نقابة أطباء السويس بيان يوضحون أنهم قاموا بارسال فاكس رسمي الى اللواء العربي السروي محافظ السويس ، يطالبون وقف وغلق عيادات علاج المواطنين بالاعشاب.

اضاف البيان انهم :” يرفضون خلاله حالة التدهور بالخدمة الصحية بالمحافظة وشكاوى المواطني بالسويس بوجود بعض العيادات الغير مسجلة و الغير مرخص لها ممارسة المهنة و شكاوى اخرى بوجود بعض العيادات التي تمارس المهنة بالاعشاب و الحجامة غير خاضعة لاي رقابة صحية او مهنية ” .

وتابع البيان أن :” مجلس نقابة أطباء السويس يشكر المحافظ على سرعة استجابته و تحديد ميعاد لعرض الموضوع يوم الاحد القادم لاتخاذ ما يلزم ” .

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