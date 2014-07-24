أطباء السويس يخاطبون المحافظ لغلق عيادات العلاج بالاعشاب

أصدرت نقابة أطباء السويس بيان يوضحون أنهم قاموا بارسال فاكس رسمي الى اللواء العربي السروي محافظ السويس ، يطالبون وقف وغلق عيادات علاج المواطنين بالاعشاب.

اضاف البيان انهم :” يرفضون خلاله حالة التدهور بالخدمة الصحية بالمحافظة وشكاوى المواطني بالسويس بوجود بعض العيادات الغير مسجلة و الغير مرخص لها ممارسة المهنة و شكاوى اخرى بوجود بعض العيادات التي تمارس المهنة بالاعشاب و الحجامة غير خاضعة لاي رقابة صحية او مهنية ” .

وتابع البيان أن :” مجلس نقابة أطباء السويس يشكر المحافظ على سرعة استجابته و تحديد ميعاد لعرض الموضوع يوم الاحد القادم لاتخاذ ما يلزم ” .