طوارئ بالصحة و56 سيارة اسعاف لتأمين السويس والعين السخنة بالعيد

أعلنت مديرية الصحة بالسويس رفع درجة الأستعداد والطوارئ بجميع مستشفيات بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى الأربعاء القادم بانتهاء اجاز عيد الفطر المبارك ، موضحا أن تم وضع خطة تأمين على مدار 24 ساعة يوميا لتأمين ساحات العيد والاماكن التى ستشهد تواجد مكثف بالمواطنين .

قال مسئولو مديرية الصحة فى تصريحات صحفية أنه تقرر تواجد تكثيف وانتشار لسيارات الاسعاف والتى تبلغ 56 سيارة بمنطقة العين السخنة وعلى الشواطئ والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش والقرى السياحية ، مع وجود فرق للانتشار السريع من الاطباء اذا لزم الأمر .

وتابع مسئولو الصحة أن خطة الطوارئ تم تقسيمها إلى أربع محاور ” أخذ عينات من الاسواق للتأكد من سلامة الأطعمة – القيام بوضع مواد بالمساجد والحدائق العامة تمنع نقل الفيروسات – رفع درجة الاستعداد باقسام الجراحة والحضانات والطوارئ بمستشفى السويس العام – خطة الطوارئ الخاصة بجميع المستشفيات بالمحافظة ” .

كما سيتم وضع سيارة أسعاف بجوار كل ساحات من السحات الكبيرة والتى تستوعب مئات وألف المواطنين المواطنين وعددهم 5 ساحات ” الخالدين – الاربعين – أول السور – الجناين – فيصل “، واشار أنه عقد اجتماع صباح اليوم الأثنين مع مسئولى مرفق الأسعاف والصحة بالمحافظة للوقوف على اخر الاستعدادات قبل بدء انطلاق رفع درجة الطوارئ اليوم .

موضحين أنه سيتم أيضا توفير جميع الأدوات الطبية والمسلتزمات الخاصة والمطلوبة للمستشفى وتوافر أكياس الدم ، مع التأكيد على الاطباء بالالتزام بمواعيدهم وتواجدهم بالمستشفى فى درجة استعداد وطوارئ حتى نهاية عيد الفطر .