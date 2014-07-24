السفيرة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي طائرات مقاتلة بلا طيار لبلادها في الأجواء الليبية

أكدت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ديبرا جونز أنه :” لا توجد أي طائرات أمريكية مقاتلة بلا طيار في الأجواء الليبية “.

وقالت ديبورا – على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء – “نحن لا نشارك في الاشتباكات الجارية في طرابلس، وإنما فقط نحاول البقاء آمنين تحت هذه النيران”.

ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ مطلع الأسبوع الماضي إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات القذافي.

وتسببت هذه الاشتباكات في مقتل 47 وإصابة 120 آخرين، بحسب وزارة الصحة في ليبيا.

> أ ش أ