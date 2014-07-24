حمدان بن محمد يعتمد نظام جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (17) لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الأساسي لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، تُمنح الجائزة للفئات التي قدّمت خدمات جليلة للمجتمع، ولا يسعى مُقدمها إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مادية من ورائها. وتهدف الجائزة إلى تكريم أصحاب الخدمات المتميزة في مجالات الرعاية الاجتماعية لشرائح المجتمع الأَوْلَى بالرعاية، وكذلك مجاليّ الرعاية الصحية، والتعليمية بمختلف مستوياتها، والحفاظ على التراث، إضافة إلى الخدمات والرعاية الإنسانية وأي مجالات أخرى تخدم الإمارة.

فئات

وحدّد القرار الفئات التي يحق لها الترشّح للجائزة وتشمل الأفراد، والشركات، والمؤسسات، والجمعيات، والهيئات، والمنظمات الخاصة سواء من داخل الإمارة أو خارجها. كما تضمّن القرار قواعد الترشّح وتقديم طلبات الجائزة في المواعيد التي تعلن عنها أمانتها العامة.

تنظيم

ونظّم قرار النظام الأساسي لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، قواعد وشروط تشكيل لجنة تحكيم الجائزة لتتكون من سبعة أعضاء إضافة إلى رئيس اللجنة بموجب قرار يصدره مجلس أمناء الجائزة، على أن يتوافر في أعضاء لجنة التحكيم مجموعة من المعايير من بينها أن يكونوا من أصحاب الخبرة والدراية في مجال العمل التطوعي، ومن حملة المؤهلات العلمية ذات الصلة بمجالات الجائزة.

الفائزين

ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في مؤتمر صحافي تعقده الأمانة العامة للجائزة، ويجري تسليم الجائزة لمستحقيها في حفل خاص يُنظم لهذه الغاية، ولا يجوز تعديل هذا النظام أو إيقاف العمل به إلا بقرار يصدر عن رئيس مجلس أمناء الجائزة.

تنظيم النقل المدرسي

وأصدر سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2014 بشأن تنظيم النقل المدرسي في الإمارة، كنظام أصلي لتنظيم قواعد التصاريح والمخالفات، وتحديد الشروط والأحكام والغرامات التي تهدف إلى تأكيد التزام الحافلات المدرسية بالمواصفات والمعايير والإجراءات والضوابط المُعتمَدة من قِبَل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بما يسهم في ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لطلاب المدارس خلال رحلاتهم من وإلى مدارسهم.

المخالفات

وأوضح القرار الذي يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، المخالفات المتعلقة بالنقل المدرسي وقيمة الغرامات المترتبة على كل منها، سواء تلك المتعلقة بالحافلة المدرسية وأسلوب تشغيلها والتزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الطرق والمواصلات والمعايير المرتبطة بسلامة الحافلة ومستخدميها.