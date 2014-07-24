قال السفير إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية : “لا أساس من الصحة لرفض الرئاسة تبرع من جامعة القاهرة لصالح صندوق تحيا مصر” .

وأضاف بدوي في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة أمس من برنامج “مانشيت” على فضائية ” أون تي في ” :” أن الرئاسة لم تتلق أي تبرعات من الجامعات ولوائح صندوق ” تحيا مصر ” في المرحلة الحالية من أفراد داخل المصالح الحكومية ” .

وتطرق السفير للحديث عن تفتيش جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أثناء تواجده في رئاسة الجمهورية حيث قال أنه :” عند مرور كيري على جهاز التفتيش كان يحمل أحد المعادن الذي أشار لها الجهاز لذلك تم تفتيشه “.

وأوضح :” أن وزير الخارجية لم يبد أي ضيق من تفتيشه” موضحًا :” أن ما حدث أمر طبيعي ومتعارف عليها وهذا الإجراء حدث مع وزير الخارجية المصري أثناء تواجده في الولايات المتحدة ” .