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رئاسة الجمهورية: لا أساس من الصحة لرفض الرئاسة تبرع من جامعة القاهرة لصالح صندوق ” تحيا مصر”

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رئاسة الجمهورية: لا أساس من الصحة لرفض الرئاسة تبرع من جامعة القاهرة لصالح صندوق ” تحيا مصر” رئاسة الجمهورية: لا أساس من الصحة لرفض الرئاسة تبرع من جامعة القاهرة لصالح صندوق ” تحيا مصر”

السفير إيهاب بدوي

قال السفير إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية : “لا أساس من الصحة لرفض الرئاسة تبرع من جامعة القاهرة لصالح صندوق تحيا ” .

وأضاف بدوي  في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة أمس من برنامج “مانشيت” على فضائية ” أون تي في ” :” أن الرئاسة لم تتلق أي تبرعات من الجامعات ولوائح صندوق ” تحيا مصر ” في المرحلة الحالية من أفراد داخل المصالح الحكومية ” .

وتطرق السفير للحديث عن تفتيش جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أثناء تواجده في رئاسة الجمهورية حيث قال أنه :” عند مرور كيري على جهاز التفتيش كان يحمل أحد المعادن الذي أشار لها الجهاز لذلك تم تفتيشه “.

وأوضح :”  أن وزير الخارجية لم يبد أي ضيق من تفتيشه” موضحًا :” أن ما حدث أمر طبيعي ومتعارف عليها وهذا الإجراء حدث مع وزير الخارجية المصري أثناء تواجده في الولايات المتحدة ” .

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أونا

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