وصول 26 حالة من الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح

وصل إلى الجانب المصري عدد 10 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ، وذلك عن طريق ميناء رفح البري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية من آثار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة .. إلى جانب عدد 26 حالة مرضية قديمة لمتابعة حالتهم المرضية ، وقد تم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج .

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في تصريح مساء أمس الأربعاء – :” إنه تم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عن طريق وفد طبي متخصص، حيث قام بتشخيص حالاتهم وتوجيههم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وقد تم تحويل 6 حالات منهم لتلقى العلاج في مستشفى العريش العام ، وأحيلت 4 حالات لتلقى العلاج في مستشفيات القاهرة ” .

ومن جهة أخرى وصل إلى البلاد عدد 8 مصابين من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين في قطاع غزة .. وقد تم نقلهم برفقة وفد من سفارة الجزائر بالقاهرة لمواصلة طريقهم إلى الجزائر عن طريق مطار القاهرة الدولي .

ومما يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري لاستقبال المصابين والجرحى وعبور العالقين والحالات الإنسانية ، ولإدخال المساعدات المقدمة للقطاع .

أ ش أ