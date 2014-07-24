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وصول 26 حالة من الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح

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وصول 26 حالة من الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح وصول 26 حالة من الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح

معبر رفح البري

وصل إلى الجانب المصري عدد 10 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ، وذلك عن طريق ميناء رفح البري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية من آثار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة .. إلى جانب عدد 26 حالة مرضية قديمة لمتابعة حالتهم المرضية ، وقد تم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج .

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في تصريح مساء أمس الأربعاء – :” إنه تم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عن طريق وفد طبي متخصص، حيث قام بتشخيص حالاتهم وتوجيههم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وقد تم تحويل 6 حالات منهم لتلقى العلاج في مستشفى العريش العام ، وأحيلت 4 حالات لتلقى العلاج في مستشفيات القاهرة  ” .

ومن جهة أخرى وصل إلى البلاد عدد 8 مصابين من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين في قطاع غزة .. وقد تم نقلهم برفقة وفد من سفارة الجزائر بالقاهرة لمواصلة طريقهم إلى الجزائر عن طريق مطار القاهرة الدولي .

ومما يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري لاستقبال المصابين والجرحى وعبور العالقين والحالات الإنسانية ، ولإدخال المساعدات المقدمة للقطاع .

أ ش أ

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