«مرسى» يمهل «البترول» 3 أيام لحل أزمة الكهرباء.. وانفجار بمحطة طلخا يخرجها من الخدمة نهائياً

المحطة تنفجر بعد يوم من إعادة تشغيلها.. ومصدر: ارتفاع عجز الوقود إلى 30%.. ووكالة التعاون الألمانية: عجز الطاقة سيصل إلى 25%

كتب : شادى أحمد ونادية الدكرورى، والدقهلية - صالح رمضان منذ 12 دقيقة

قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن «الرئاسة» أمهلت الوزارة 3 أيام كحد أقصى، لسرعة ضخ كميات الوقود، التى طلبتها محطات الكهرباء، خلال 24 ساعة، لإنهاء أزمة انقطاع التيار. وأضاف لـ«الوطن» أن نسب عجز الوقود ارتفعت من 10 إلى 30%. وأشار إلى أن هيئة البترول ستحصل، بعد غد، على 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من الشركاء الأجانب بشركات إنتاج الغاز بالحقول، لإمداد محطات الكهرباء بها.

وكشف رضوان عبداللاه، رئيس لجنة الطاقة بحزب الحرية والعدالة، عن شراء الحكومة وقوداً بقيمة 750 مليون دولار، لحساب المحطات فقط، واعتبر أن ضخها سيقضى على مشكلة انقطاع التيار، فيما قال شريف هدارة، وزير البترول، إن الوزارة تنتظر تسليمها 525 مليون دولار من وزارة المالية، الأسبوع الجارى، لتوفير باقى كميات الغاز الطبيعى التى تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء، بعد اعتماد 200 مليون دولار أخرى لتوفير المواد البترولية بسرعة.

من جهة أخرى، كشف مصدر بشركة كهرباء وسط الدلتا، عن أن الوحدة البخارية، قدرة 210 ميجاوات، بمحطة كهرباء طلخا بالدقهلية، التى توقفت لمدة 6 أشهر بعد احتراقها، وأجريت صيانتها بملايين الجنيهات، احترقت مرة أخرى، بعد عودتها للعمل بيوم واحد، الأسبوع الماضى، ما أدى لخروجها نهائياً من الشبكة الموحدة لكهرباء مصر، وسط تكتم شديد من المسئولين بالشركة، وطالب المصدر بفتح تحقيق فورى بالأمر.

وطالب اللواء صلاح المعدواى، محافظ الدقهلية، بعدم زيادة مدة فصل التيار الكهربائى عن ساعة واحدة فى المدن، وساعة ونصف فى القرى، عند اعتماد خطة تخفيف الأحمال، وإصدار كتاب دورى من المحافظة بضرورة إخطار المسئولين بشركة توزيع الكهرباء بتعديل خطة تخفيف الأحمال، حالة وجود طارئ.

وفى سياق متصل، قال المهندس جمال زغلول، رئيس اﻹدارة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة السياحة، إن مؤشرات أبحاث وكالة التعاون اﻷلمانية عن الطاقة المصرية، تتوقع معاناة مصر من عجز بالطاقة أكثر من 25% عام 2030. وأوضح، خلال افتتاح مؤتمر حلول الطاقة، أمس، أن العجز المتوقع بدأت مصر تشعر به، مع تكرار انقطاع التيار مؤخراً.