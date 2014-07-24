أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

للمرة الثانية.."جورج قرداحى"يفشل فى الصلح بين زوجين مغربيين فرقهما السحر

Google+ Print

فشل الإعلامى جورج قرداحى للمرة الثانية فى الصلح بين زوجين مغربيين، تفرقا بسبب السحر والشعوذة، حيث لجأت الزوجة لهذا الحل بسبب عدم الإنجاب، خلال برنامج "المسامح كريم"، على فضائية "سى بى سى".

وتزوج المغربى "مختار" من "رشيدة" عام 2012، ولم يتمكنا من الإنجاب، وذهبت الزوجة للطبيب وأكد لها أن السبب منها، وبناءً عليه لجأت لطبيب أعشاب ووصف لها خلطة أعشاب كما تقول، لتعطيها لزوجها مع الطعام، ولكن زوجها أصيب بالتسمم.

ولجأ الزوج إلى الطبيب الذى أكد له أن الأعشاب ضارة، وعاد للمنزل واكتشف أن الأعشاب أتت بها زوجته، وغضب منها وشكّ بأن المشعوذ أعطاها الخلطة، وطلّقها، وهى تحاول أن تستعيد زوجها.

وتفاجأ "مختار"، عند رؤية طليقته، وأصيب بنوبة من التوتر، مؤكدا أنه لن يسامحها، حيث إنه أصيب بانهيار عصبى وإعياء شديد، مضيفا أنه يتمنى إنجاب أولاد، ولكن إن لم ينجب أولاد فهو قضاء الله، ولكن لن يلجأ للشعوذة.

ورفض الزوج ادعاءات الزوجة بأنها لجأت للأعشاب، قائلا: "كذابة"، وبعد توسلات عديدة انسحب "مختار" من البرنامج ورفض مصالحة طليقته.

nawnatega.gif
>G53d034dcc8f21.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365