للمرة الثانية.."جورج قرداحى"يفشل فى الصلح بين زوجين مغربيين فرقهما السحر

فشل الإعلامى جورج قرداحى للمرة الثانية فى الصلح بين زوجين مغربيين، تفرقا بسبب السحر والشعوذة، حيث لجأت الزوجة لهذا الحل بسبب عدم الإنجاب، خلال برنامج "المسامح كريم"، على فضائية "سى بى سى".

وتزوج المغربى "مختار" من "رشيدة" عام 2012، ولم يتمكنا من الإنجاب، وذهبت الزوجة للطبيب وأكد لها أن السبب منها، وبناءً عليه لجأت لطبيب أعشاب ووصف لها خلطة أعشاب كما تقول، لتعطيها لزوجها مع الطعام، ولكن زوجها أصيب بالتسمم.

ولجأ الزوج إلى الطبيب الذى أكد له أن الأعشاب ضارة، وعاد للمنزل واكتشف أن الأعشاب أتت بها زوجته، وغضب منها وشكّ بأن المشعوذ أعطاها الخلطة، وطلّقها، وهى تحاول أن تستعيد زوجها.

وتفاجأ "مختار"، عند رؤية طليقته، وأصيب بنوبة من التوتر، مؤكدا أنه لن يسامحها، حيث إنه أصيب بانهيار عصبى وإعياء شديد، مضيفا أنه يتمنى إنجاب أولاد، ولكن إن لم ينجب أولاد فهو قضاء الله، ولكن لن يلجأ للشعوذة.

ورفض الزوج ادعاءات الزوجة بأنها لجأت للأعشاب، قائلا: "كذابة"، وبعد توسلات عديدة انسحب "مختار" من البرنامج ورفض مصالحة طليقته.