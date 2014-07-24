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بالصور..أمن المطار ينظم إفطارا جماعيا وأمسية دينية بقيادة قوات الأمن

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نظمت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اليوم الأربعاء حفل إفطار لقيادات وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدنى والصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية الملف، والذى أقيم بمقر قيادة قوات الأمن بحضور المجموعات القتالية والشرطية المعنية بتأمين المطار.

وقامت الإدارة العامة لشرطة المطار بتنظيم أمسية دينية حضرها أفراد قوات الأمن بقطاع المطار، وحاضر بها الدكتور عبد الله سمك أحد علماء الأزهر الشريف، وحضرها اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار واللواء يسرى عبد العزيز، مدير مباحث المطار، واللواء محمد عبد العال، مدير إدارة التأمين، واللواء مجدى السمان والعميد عبد الناصر حامد، رئيس مباحث المطار، والعميد أحمد الشريف مدير جوازات المطار الجديد.

كما حضر ممثلا عن وزارة الطيران المدنى اللواء محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء مجدى علوان، رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخدمات الجوية، وأحمد شاهين، مدير عام محطات مصر للطيران، وعبد العظيم صدقى المستشار الإعلامى للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومستشار وزير الطيران الأسبق، وعماد إمام المستشار الإعلامى للشركة المصرية للمطارات والمستشار الإعلامى لوزير الطيران السابق، بالإضافة إلى مندوبى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

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