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وزير الصحة يتفقد مستشفى 185 طوارئ بقصرالعينى قبل ساعات من افتتاحها غد

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وزير الصحة يتفقد مستشفى 185 طوارئ بقصرالعينى قبل ساعات من افتتاحها غد وزير الصحة يتفقد مستشفى 185 طوارئ بقصرالعينى قبل ساعات من افتتاحها غد

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس المرحلة الاولى من مستشفى طوارئ القصر العيني والتى تضم مائة سرير منها 50 سرير رعاية مركزة و6 غرف عمليات، كما يحتوى على قسم استقبال وطوارئ وبنك دم أضافه الى مكتب لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة بحالات الطوارئ.

وقد قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان اليوم الأربعاء بتفقد مستشفى الطوارئ بقصر العينى ، وذلك قبيل ساعات من افتتاحه.

يذكر أن المستشفى يعد ضمن منظومة الطوارئ التي يتم تطبيقها حاليا وتم تدريب العاملين بالمستشفى على التعامل مع هذه المظومة.
> أ ش أ

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