أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء المتقدمين لمنصب العمادة بكليتى علوم وحقوق عين شمس

Google+ Print

أغلقت اللجنة المشرفة على اختيار عمداء الكليات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، باب التقدم للترشح لمنصب العمادة بـ4 كليات وهى كليات: "الهندسة والعلوم والحقوق والبنات".

وتقدم بأوراقهم للترشح لمنصب عمادة كلية العلوم، كل من: الدكتور صلاح عبد الوهاب، والدكتور أحمد عثمان، والدكتور حسنى عبد العزيز مسلم، والدكتور أحمد على إسماعيل يوسف، والدكتور صلاح الدين يس البكرى، والدكتور ياسر عبد الحكيم.
> بينما تقدم لمنصب العمادة بكلية الحقوق كل من: الدكتور خالد حمدى عبد الرحمن، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن، والدكتور أبوالعلا النمر، والدكتور ناجى عبد المؤمن، والدكتور صفوت عبد السلام.

nawnatega.gif
>G53d01d44744d2.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365