ننشر أسماء المتقدمين لمنصب العمادة بكليتى علوم وحقوق عين شمس

أغلقت اللجنة المشرفة على اختيار عمداء الكليات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، باب التقدم للترشح لمنصب العمادة بـ4 كليات وهى كليات: "الهندسة والعلوم والحقوق والبنات".

وتقدم بأوراقهم للترشح لمنصب عمادة كلية العلوم، كل من: الدكتور صلاح عبد الوهاب، والدكتور أحمد عثمان، والدكتور حسنى عبد العزيز مسلم، والدكتور أحمد على إسماعيل يوسف، والدكتور صلاح الدين يس البكرى، والدكتور ياسر عبد الحكيم.

> بينما تقدم لمنصب العمادة بكلية الحقوق كل من: الدكتور خالد حمدى عبد الرحمن، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن، والدكتور أبوالعلا النمر، والدكتور ناجى عبد المؤمن، والدكتور صفوت عبد السلام.