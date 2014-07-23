بالفيديو والصور.. حريق في مشروع توسعة المسجد الحرام

وقع حريق بمشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، وتحاول قوات الدفاع المدني السعودي السيطرة على الوضع.

وقالت صحيفة «سبق» السعودية، مساء الأربعاء، إن عدد من فرق الدفاع المدني بالعاصمه المقدسة مكة، تحاول السيطرة على حريق نشب في السقالات الخشبية لمشروع توسعة الحرم المكي بالجهة الشمالية.

وأكد الناطق الإعلامي بالدفاع المدني، المقدم صالح العلياني، أن الفرق تقوم بعمليات الإطفاء، مفيداً بأنه لم تقع أي إصابات، وسيصدر بيان صحفي حال انتهاء الحالة.