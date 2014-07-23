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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في غزة اليوم.. وارتفاع عدد القتلى إلى 32

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في غزة اليوم.. وارتفاع عدد القتلى إلى 32 الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في غزة اليوم.. وارتفاع عدد القتلى إلى 32

الجيش الإسرائيلى-أرشيفية

أعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وضابطين، خلال اليوم الأربعاء، والليلة الماضية في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 32 جندياً منذ بدء عملية “الجرف الصامد” والتي دخلت يومها السادس عشر.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مكتب المتحدث باسم الجيش، القول إن الجنود القتلى الثلاثة ينتمون إلى لواء مظلات وهم الجندي باز الياهو 22 عاماً من الخليل، والجندي لي مات -19 عاماً من إيلات، والجندي شوشار دوبر -20 عاماً من مستوطنة “جينجر” وقتلوا جميعاً خلال اليوم الأربعاء.

وأقر مكتب المتحدث بمقتل ضابطين بالجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية، وهما الكابتن دميتري ليفيتاس-26 عاماً من القدس، والذي قتل بنيران قناص في غزة ، والليفتنانت ناتان كوهين -23 عاماً بلواء مدرعات وقتل خلال اشتباكات في قطاع غزة الليلة الماضية.

كما أشار مكتب المتحدث إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أصيب 20 جندياً إسرائيلياً بينهم ثلاثة في حالة خطرة.
> أ ش أ

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