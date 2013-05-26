انتهاء إعداد الموقع الإلكترونى لكروت البنزين

كتب : شادى أحمد منذ 15 دقيقة

انتهت وزارة البترول من إعداد الموقع الإلكترونى لاستقبال طلبات المواطنين من مستحقى دعم البنزين ويتيح لهم التعرف على أماكن الحصول على الكروت الذكية التى سيتم بها توزيع البنزين والسولار، وذلك من خلال الرقم القومى ورقم رخصة السيارة.

وقال شريف هدارة وزير البترول لـ«الوطن» إنه ينتظر موافقة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لبدء تجربة الكروت الذكية فى عدد من المحافظات، خاصة أن المرحلة الثانية ستبدأ من يوليو حتى أغسطس القادمين ليشمل توزيع الكروت الذكية لحائزى السيارات كل المحافظات.

ويعرض «هدارة» غداً الاثنين على مجلس الشورى الخطة المبدئية لعمليات توزيع البنزين والسولار بنظام الكروت الذكية فى محطات التموين.

وأوضح أن التجربة المبدئية لنظام الكروت هدفها الرئيسى تجميع بيانات ومعلومات عن الكميات الحقيقية المستهلكة فعلياً من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث سيتم منح جميع المواطنين مستحقى الدعم الحصول على أى كميات من الوقود، وذلك بهدف تحديد أنماط الاستهلاك فى كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية.