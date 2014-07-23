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النجمات يرتدين الجينز بطريقة Denim on Denim

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النجمات يرتدين الجينز بطريقة Denim on Denim النجمات يرتدين الجينز بطريقة Denim on Denim

الثلاثاء 22-07-2014 16:46

تخشى العديد من السيدات ارتداء البنطلون الجينز العادي مع قميص مطابق له باعتبارها طريقة جريئة وغير معتادة لارتداء الجينز، ولكن يبدو أن هذه الطريقة بالتحديد لفتت أنظار النجمات مؤخراً.

ظهرت عارضة الأزياء الأنيقة ميراندا كير بإطلالة عصرية مساء البارحة، حيث نسقت بنطلون جينز مع قميص دينم، وأكملت العارضة المتألقة إطلالتها بحقيبة بيركين من "Hermes" وصندل مميز بطبعة جلد النمر، وقد سبقتها نجمة التلفاز الشهيرة كيم كارداشيان لهذا التنسيق، إذ ظهرت به في إطلالة سابقة مع حذاء وردي ناعم، كما اعتمدته النجمة ذات الستايل الجريء ريانا بإطلالة عصرية سابقاً، فقد نسقت قميص الدينم مع تنورة قصيرة مطابقة له، وأكملت إطلالتها بحذاء لحمي وقبعة رياضية.

أي النجمات نجحت في ارتداء الجينز بهذه الطريقة برأيك؟

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سيدتي