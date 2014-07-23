نيكول كيدمان متألقة بنظارت من بولغاري

شوهدت النجمة"نيكول كيدمان" Nicole Kidman برفقة زوجها، مغني موسيقى الكاونتري، "كيث أوربان" Keith Urban وطفلتيهما في مطار سيدني، أثناء مُغادرتها البلاد، وقد بدت "نيكول" Nicole متألقة بنظارات "كيتين" Catene من "بولغاري" Bulgari الشمسية بقصة الـ Cat-Eye وباللون الذهبي الفاتح، والمزينة باللؤلؤ على مقبضها الذي يشبه السلسلة. وقد اختارت إطلالة بسيطة ومريحة للسفر عبارة عن فستان باللونين الذهبي والأسود، ومعطف أسود يصل للركبة.

لقد ناسبت هذه النظارات الشمسية من "بولغاري" Bulgari "نيكول" Nicole كثيراً، ولاءمت أسلوبها الأنيق والكلاسيكي.