سنتربوينت تطلق مجموعتها الرمضانية لجميع أفراد العائلة

أعلنت علامة سنتربوينت عن إطلاق مجموعتها الرمضانية المميزة في كافة فروعها بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وبهذا تقدم الوجهة العائلية المفضلة للتسوق أحدث وأجمل ملابس الأطفال والأزياء والأحذية والإكسسوارات.

تقدم محلات بيبي شوب مجموعة رائعة من الملابس للأطفال من عمر الولادة وحتى 16 عاماً تتسم بالمرح ومتعة الصيف ، وبذلك توفر المجموعة الجديد للأهل تنوعاً كبيراً لصغارهم من البنطلونات الجميلة والقمصان الخفيفة وربطات العنق للأولاد والفساتين الناعمة بألوان هادئة للبنات.

ويمكن للمتسوقين لدى سنتربوينت إضفاء المزيد من التألق إلى إطلالتهم عند الإفطار بفضل المجموعات الرائعة من شومارت ولايف ستايل، فكلاهما يقدمان خيارات منوعة من الإكسسوارات الأنيقة والأحذية البراقة ومجموعة مميزة من حقائب السهرة المرصعة والمناسبة للموسم. كما أن مجموعة رمضان تقدم مزايا رائعة للرجال عبر أحذية شومارت الأنيقة والخف العربي التقليدي الذي يتيح الحفاظ على التوازن التام بين الأناقة والراحة في حرارة الصيف.

وانطلاقاً من روح الموسم، فقد أطلقت العلامة الشهيرة في المنطقة مسابقات مثيرة في محلاتها وعبر الإنترنت، لتقدم من خلالها جوائز رائعة للعملاء. تستمر الاحتفالات في جميع محلات سنتربوينت مع الديكورات المميزة ونوافذ العرض المستوحاة من الأجواء الرمضانية. في شهر رمضان تدللكم محلات سنتربوينت بخيارات لا محدودة للمنزل وجميع أفراد العائلة.