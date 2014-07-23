انطلاق قافلة الحملة الشعبية لدعم فلسطين فجر الخميس

تنطلق في الساعات الأولى من، فجر الخميس، القافلة الطبية الكبرى للحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، من أمام مقر حزب العيش والحرية إلى قطاع غزة بمشاركة أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعدد من الأطباء والمحامين ووفد محدود من الحملة الشعبية والمسؤول عن إيصال القافلة لقطاع غزة، إضافة إلى أعضاء بالتيار الشعبي.

وساهم التيار الشعبي في جمع أدوية ومستلزمات طبية وبضائع في إطار جهود أبناء الشعب المصري لمساندة أشقائه الفلسطينيين.

يذكر أن القافلة الدوائية الكبرى التي أنجزتها الحملة تنطلق بفضل وجهد المتبرعين من أبناء الشعب المصري بحجم تبرعات تصل إلى 2.3 مليون جنيه.