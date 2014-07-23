حمدين صباحي يتغيب عن زيارة ضريح “عبدالناصر” لأول مرة منذ 20 عاما

تغيب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عن زيارة ضريح الزعيم جمال عبدالناصر لأول مرة منذ مايقرب من 20 سنه.

وقالت مصادر مقربة من صباحي إن سبب امتناعه عن زيارة ضريح عبدالناصر في الذكري السنوية لثورة 23 يوليو بسبب توقعه لحدوث مشادات ومشاحنات بين الناصريين، خاصة بعد تأييد جزء كبير منهم للرئيس السيسي وشعور صباحي أنه ليس الوريث الوحيد لقميص عبدالناصر.

وأضافت المصادر أن صباحي يعكف حاليا علي الاستعداد لخوض تياره الشعبي الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أن وقت الشعارات قد انتهي والشارع يبحث عن الذي يتبني مشاكله، حسب تعبير المصدر.

كانت مناوشات قد حدثت اليوم بين الفرقاء الناصريين واعتدي بعض الحرس الشخصي لمؤسس تمرد محمود بدر علي أصدقائه من أعضاء حزب الكرامة والتيار الشعبي.