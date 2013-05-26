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زعزوع يشيد بتجربة نستلة مع مركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق

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زعزوع يشيد بتجربة نستلة مع مركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق زعزوع يشيد بتجربة نستلة مع مركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق

أعرب هشام زعزوع، وزير السياحة، عن تفاؤله العميق إزاء التعاون بين "نستلة " ومركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق، معلقا أن مركز التدريب للسلامة على الطرق المصرية يتم دعمه وتمويله بالكامل من قبل وزارة السياحة المصرية.

وأضاف قائلاً، إنه يسرنى أن أشهد هذا التعاون إذ تأتى هذه المبادرة من قبل القطاع الخاص ممثلا فى حملة "القيادة الآمنة.. لحياة آمنة" والتى تقودها نستله مصر لخفض الطرق ورفع الوعى بالمخاطر المحتملة على الطريق.

كما علق حسين بدران، مستشار وزير السياحة والرئيس التنفيذى لمجلس أمناء "المركز المصرى للقيادة الآمنة" قائلا،" نحن سعداء جداً أن شركة نستلة مصر هى أول شركة للأغذية والمشروبات تبدأ مثل هذه المبادرة مع المركز المصرى للقيادة الآمنة، كما أن التدريب على البرامج المقدمة من المركز يشكل البيئة الممتازة للمشاركين لمعرفة قدراته الشخصية أثناء القيادة عند التعرض للواقف الخطرة، وسوف يفتح هذا التدريب وآذان الجميع للاستماع وتجربة مدخلات القيادة الوقائية، الأمر الذى سيجعل هذا التدريب أكثر فاعلية".

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مصر 365

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