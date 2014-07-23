أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدا..ساندى وكريم محسن وبلال يفتتحون موسم ألبومات العيد

Google+ Print
غدا..ساندى وكريم محسن وبلال يفتتحون موسم ألبومات العيد غدا..ساندى وكريم محسن وبلال يفتتحون موسم ألبومات العيد

يفتتح غدأ الخميس  المطربون ساندى وبلال وكريم محسن  مارثون ألبومات موسم عيد الفطر المبارك.

ومن انتاجها وتوزيع شركة مزيكا تقدم ساندى ألبومها “حلوة جدا”، ويضم 9 أغنيات هي “حلوة جدا”و “حياة طبيعية”و “متلخبطة”و “عروسة لعبة”و “أنا وهوه”و “قلبي طيب”و “روحوا قولوله”و “من ورا نظارتي”و “من حقي”.

ويقدم كريم محسن فى ألبومه”عن تجربة” مجموعة أغانى ،ومنها”مكملناش”،”لون عينيك”،”وادمتعلم”،”حلو الحياة معاة”،”روح شوف حياتك”.

وفى ألبومه “متمكن”يقدم بلال 12أغنيه،ومنها”ليه انا”،”عامل حسابى”،”"مش زعلان”،”ملكتينى”،”ادينى جيت “،هانسى اللى عدى”،وغيرها

يذكرانم تامر حسنى وعمرو دياب قاما بتأجيل البوماتهم،و لم يحدد محمد فؤاد بعد أن كان سيطرح ألبومه المؤجل “دموع راجل ” أم لا.

وبهذا من المقرر ان  لا تواجه أليسا منافسا قويا أمام  ألبومها”حالة حب”،حيث يطرح معها بنفس التوقيت  ألبومان فقط  ،الأول “كان ياما كان “لفريق واما ،والبوم تامر عاشور ،وذلك بعد إكتفاء نانسى عجرم بطرح كليب أغنيتها الخليجيه”ما أوعدك”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا