غدا..ساندى وكريم محسن وبلال يفتتحون موسم ألبومات العيد

يفتتح غدأ الخميس المطربون ساندى وبلال وكريم محسن مارثون ألبومات موسم عيد الفطر المبارك.

ومن انتاجها وتوزيع شركة مزيكا تقدم ساندى ألبومها “حلوة جدا”، ويضم 9 أغنيات هي “حلوة جدا”و “حياة طبيعية”و “متلخبطة”و “عروسة لعبة”و “أنا وهوه”و “قلبي طيب”و “روحوا قولوله”و “من ورا نظارتي”و “من حقي”.

ويقدم كريم محسن فى ألبومه”عن تجربة” مجموعة أغانى ،ومنها”مكملناش”،”لون عينيك”،”وادمتعلم”،”حلو الحياة معاة”،”روح شوف حياتك”.

وفى ألبومه “متمكن”يقدم بلال 12أغنيه،ومنها”ليه انا”،”عامل حسابى”،”"مش زعلان”،”ملكتينى”،”ادينى جيت “،هانسى اللى عدى”،وغيرها

يذكرانم تامر حسنى وعمرو دياب قاما بتأجيل البوماتهم،و لم يحدد محمد فؤاد بعد أن كان سيطرح ألبومه المؤجل “دموع راجل ” أم لا.

وبهذا من المقرر ان لا تواجه أليسا منافسا قويا أمام ألبومها”حالة حب”،حيث يطرح معها بنفس التوقيت ألبومان فقط ،الأول “كان ياما كان “لفريق واما ،والبوم تامر عاشور ،وذلك بعد إكتفاء نانسى عجرم بطرح كليب أغنيتها الخليجيه”ما أوعدك”.