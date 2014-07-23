ضبط تشكيلين عصابين تخصصا في سرقة السيارات من السائقين بعد تخديرهم بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على تشكيلين عصابين، الأول بمدينة الخصوص تتزعمه ربة منزل تخصص فى سرقة سيارات المواطنين بمختلف الطرق بعد تخديرهم والاستيلاء على متعلقاتهم، وقاموا بارتكاب 5 وقائع سرقة بالإكراه، والثاني بطوخ يتكون من 6 عاطلين قاموا بارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه من أصحابها تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وسيارتان مبلغ بسرقتها.

وكانت بلاغات تم تقديمها للعقيد عبد الله جلال، وكيل فرع البحث الجنائي بالخانكة، من العديد من المواطنين تفيد بقيام مجهولين بسرقة سياراتهم بعد تخديرهم، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب حوادث السرقة تشكيل عصابى يتزعمه ربة منزل تقوم باستقلال سيارات التاكسى مع السائقين بحجة توصيلها إلى محل إقامتها بالخصوص، وفي الطريق تقوم بإعطائهم مشروب بداخله مادة مخدرة ويقوم باقى المتهمين بالسطو المسلح عليهم وسرقة الضحايا بالإكراه .

تم وضع عدة أكمنة على عدد من الطرق وألقى القبض على المتهمين وهم: وائل عبد الفتاح أحمد -عاطل مسجل خطر وسابق اتهامه فى 12 قضية ( سلاح – سرقة مخدرات ) ومنال عزب مرسى ربة منزل ، وأحمد زغلول حامد، وأحمد محمد عبده، عاطلين حال استقلالهم سيارة مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات ومركبات التوك توك عن طريق تخدير قائديها والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.

كما تلقى العقيد حسام الحسينى، مفتش مباحث شمال القليوبية، بلاغاً من أيمن أبو العلا على سليمان “سائق” بأنه حال استقلاله سيارته التاكسي وبطريق “بلتان-الغزاوية” بدائرة مركز طوخ استوقفه مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية ويحملون أسلحة أجبروه على التوقف واستولوا منه على السيارة وفروا هاربين .

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب حوادث السرقة تشكيلاً عصابياً يضم 6 عاطلين مسجلين خطر تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية مستخدمين فى ذلك دراجات نارية، حيث يقوم بإخفاء مسروقاتهم داخل المقابر بقرية “أجهور” الكبرى دائرة المركز ثم يقوم بالاتصال وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية .

وبعد استهداف المتهمين و مطارداتهم أمكن ضبط 3 منهم وهم سامى محمود إسماعيل وسابق اتهامه فى قضية مخدرات، ومحمد عبد اللطيف أحمد وسابق اتهامه فى 3 قضايا ( مخدرات – سرقة ) ، ومحمد نصيف محمد وبحوزتهم 3 أسلحة نارية بندقية خرطوش تركى وفرد خرطوش و6 طلقات نارية .

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقات بالإكراه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وبإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وتولت النيابة التحقيق .

أ ش أ