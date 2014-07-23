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ميسى يقدم منحة لإسرائيل بقيمة مليون دولار دعمًا لها فى عدوانها على قطاع غزة

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ميسى يقدم منحة لإسرائيل بقيمة مليون دولار دعمًا لها فى عدوانها على قطاع غزة ميسى يقدم منحة لإسرائيل بقيمة مليون دولار دعمًا لها فى عدوانها على قطاع غزة

كشف موقع صوت الغد الفلسطينى، نقلا عن تقارير إعلامية أوروبية وأمريكية، أن ليونيل ميسي نجم الأرجنتيني وفريق برشلونة الأسباني، قدم منحة بقيمة مليون دولار لإسرائيل، كتبرع

وتأتي منحة ميسي لإسرائيل لتثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة خاصة في ظل العدوان الغاشم ضد أهالي غزة، مما وصفه البعض بأنه تصرف متطرف وغير إنساني بالمرة.

وكان ميسي قد زار إسرائيل في وقت سابقة وحرص على الوقوف أمام حائط البراق «المبكى» بالقدس وهو يرتدي القبعة اليهودية.

يُذكر أن المنتخب الأرجنتيني خسر نهائي بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بالبرازيل، أمام المنتخب الألماني.

 

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