مباحثات مع المستثمريين المصريين بإيطاليا وأسبانيا لإعادة استثماراتهم

قال الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع المستثمرين المصريين بالخارج فى دولتى ايطاليا وأسبانيا والراغبين فى نقل استثماراتهم إلى مصر، مثل المصانع السورية التى جاءت باستثماراتها إلى مصر.

وأضاف الجرف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الفترة المقبلة سيكون هناك زيارات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى إيطاليا وأسبانيا، لعقد مباحثات مع المستثمرين المصريين الراغبين العودة إلى مصر.

ومن الجدير بالذكر أن المصانع السورية دخلت بالفعل الى مصر وتقدر عددها ما يقرب من 15 مصنع تقريبا والذين دخلوا إلى مدينة بدر الصناعية.