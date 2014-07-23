محمد فاروق: طلبت ارتداء القميص رقم 7.. لكن الأهلي منحني 22

كشف محمد فاروق لاعب الوسط المنتقل حديثا إلى الأهلي، عن أنه لم يكن يرغب في ارتداء القميص رقم 22، بل استهدف في الأصل الرقم 7.

محمد فاروق انضم إلى صفوف الأهلي قادما من المقاولون العرب.

ومنح الأهلي رقم 22 إلى فاروق، وهو الرقم الذي لطالما تألق به محمد أبو تريكة قبل اعتزاله كرة القدم.

وقال فاروق للصحفيين: "كنت قد طلبت الحصول على القميص رقم 7.. لكن النادي في النهاية منحني 22".

وتابع "أحترم هذا القميص جدا، وسأبذل قصارى جهدي لإثبات جدارتي بارتداء رقم محمد أبو تريكة".

وحصل حسين السيد المنتقل للأهلي قادما من مصر للمقاصة على القميص رقم 7.