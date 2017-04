هانكس يعترض على المعاملة بمطار الغردقة ويغادر مصر

رفض Tom Hanks، في مبادرة متواضعة لافتة، الدخول من صالة كبار الزوار في مطار الغردقة أثناء تواجده في المطار لمغادرة مصر.

وذكرت الصحف المصرية أن Hanks قال لمرافقيه إنه شخص عادي ولا يحتاج لإجراءات استثنائية وهو داخل إحدى المطارات.

وكان من المتوقع أن يمكث الممثل 25 يوما" في مصر، وهو كان وصل مساء الجمعة لتصوير بعض مشاهد فيمله الجديد "A Hologram for the king"، لكن لأسباب مجهولة، غادر قبل أن يكمل يومه الثالث فيها.

يذكر أن وزارة السياحة كانت قد أكدت، أن فريق عمل فيلم "A Hologram for the king" وصل الى مصر (الغردقة) لتصوير بعض مشاهد الفيلم المقتبس من رواية ألّفها الكاتب Dave Eggers في عام 2012، وسيؤدي دور البطولة فيه Tom Hanks، إلى جانب كلّ من:Tom Skerritt و Sarita Choudhury، كما سيتولّى إخراجه Tom Tykwer.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"