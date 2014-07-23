سعد المجرد في مسلسل كرتوني على قناة كويتية

بثت القناة الكويتية "الوطن" حلقة خاصة من السلسلة الكرتونية "بوقتادة وبونبيل"، تتمحور حول أغنية "انت باغية واحد " للمغني المغربي سعد لمجرد والـ دي جي فان.

الأغنية حققت نجاحاً واسعاً في الخليج وخصوصاً في الكويت حيث من المنتظر أن يحيي لمجرد مجموعة من الحفلات بعد رمضان.

ويجدد نجوم المسلسل الكارتوني "بوقتادة و بونبيل" موعدهم الثابت مع مشاهديهم كل رمضان ، على قناة "الوطن"، ليستكملوا مسيرتهم هذا العام في تسليط الضوء على أبرز القضايا على الساحة الكويتية، بمختلف اتجاهاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عبر فانتازيا ساخرة هادفة، يعيش فيها أفراد الأسرة الواقع المعاش مع شخصيات المسلسل، طوال الشهر الكريم.