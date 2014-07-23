أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سعد المجرد في مسلسل كرتوني على قناة كويتية

Google+ Print
سعد المجرد في مسلسل كرتوني على قناة كويتية سعد المجرد في مسلسل كرتوني على قناة كويتية

الخميس 24-07-2014 15:17

بثت القناة الكويتية "الوطن" حلقة خاصة من السلسلة الكرتونية "بوقتادة وبونبيل"، تتمحور حول أغنية "انت باغية واحد " للمغني المغربي سعد لمجرد والـ دي جي فان.
الأغنية حققت نجاحاً واسعاً في الخليج وخصوصاً في الكويت حيث من المنتظر أن يحيي لمجرد مجموعة من الحفلات بعد رمضان.
ويجدد نجوم المسلسل الكارتوني "بوقتادة و بونبيل" موعدهم الثابت مع مشاهديهم كل رمضان ، على قناة "الوطن"، ليستكملوا مسيرتهم هذا العام في تسليط الضوء على أبرز القضايا على الساحة الكويتية، بمختلف اتجاهاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عبر فانتازيا ساخرة هادفة، يعيش فيها أفراد الأسرة الواقع المعاش مع شخصيات المسلسل، طوال الشهر الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي