خيريّة تردّ على منتقدي "باب الحارة"

دمشق- سيدتي نت

قدّمت الفنانة السورية عهد ديب توضيحات حول المشهد الذي جمعها بالفنّان عباس النوري والفنّانة صباح الجزائري والفنانين ميلاد يوسف وأناهيد فياض في الحلقة السادسة من مسلسل "باب الحارة6"، والذي شهد عودة النوري الى المسلسل ولقائه بأسرته.

وقالت الفنانة عهد ديب في بيان صحفي "لقد تعرّض المشهد للكثير من الانتقادات وخصوصاً أنّ "أبو عصام"، تعرّف على "خيرية" في هذا المشهد وكأنه لا يعرفها من قبل".

وأضافت ديب "في الحقيقة أنّ المشهد صحيح ويتناسب مع سياق العمل ولا يغالط أحداثه لأنّه من الطبيعي ألا يعرف أبو عصام مظهر وشكل "خيرية"، لأن زواج "معتز" بها حصل بعد خروج "أبو عصام" من العمل، ومن الطبيعي أنه وقت خطبة "معتز" لها ألا يراها حسب السياق العام للعمل والتي لا يرى فيها الخطيب خطيبته إلا ليلة العرس فكيف بوالده، وبالتالي فإن قيام "أم عصام" بتعريف زوجها على زوجة ابنه أمر طبيعي جداً ولا يخرج عن سياق العمل".

أما بخصوص استمرار حمل "خيرية" منذ نهاية الجزء الخامس واستمراره في بداية الجزء السادس رغم كبر عمر عدد من أطفال العمل، قالت ديب إن الموضوع يتبع لصنّاع العمل وللكاتب الذي له وجهة نظره التي تحترمها وليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقاً. ولفتت ديب إلى انها لم تقرأ كامل نص العمل أسوة بعدد كبير من المشاركين فيه وأنها قرأت شخصيتها فقط .

يشار إلى أن الفنانة عهد ديب تحضر في الموسم الرمضاني عبر عدة أعمال وهي " بواب الريح " للكاتب خلدون قتلان والمخرج المثنى صبح و" باب الحارة 6 " للكاتبين سليمان عبد العزيز وعثمان جحى والمخرج عزام فوق العادة بالإضافة الى مشاركتها كضيفة في مسلسل " القربان " للكاتب رامي كوسا والمخرج علاء الدين كوكش ، كما لعبت أحد أدوار البطولة في مسلسل "نساء من هذا الزمن" للكاتبة بثينة عوض والمخرج أحمد إبراهيم أحمد والذي عرض على شاشة mbc قبل رمضان ويعاد عرضه في رمضان.

يذكر أن الفنانة عهد ديب تلعب أحد أدوار البطولة في مسلسل " عناية مشددة " للكاتبين علي وجيه و يامن الحجلي والمخرج أحمد إبراهيم أحمد والذي يجري تصويره حالياً.