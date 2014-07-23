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7 معلومات.. لا تعرفها عن جيمس رودريجز

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7 معلومات.. لا تعرفها عن جيمس رودريجز 7 معلومات.. لا تعرفها عن جيمس رودريجز

كابتن ماجد كولومبيا، المهندس الذي كان ثقيل اللسان، ومحب كرة السلة الأمريكية وبطلها ليبرون جيمس.. نتحدث هنا عن النجم الجديد للميرنجي، جيمس رودريجز.

ريال مدريد وقع مع هداف كأس العالم 2014 عقدا يمتد لـ6 سنوات.. وFilGoal.com ينقل من تقرير أجنبي 7 معلومات قد لا تعرفها عن ليبرون جيمس:

1) في بداياته، عانى جيمس رودريجز من متاعب في النطق.. لسانه كان ثقيلا، وقد ذهب لعدد من أطباء التخاطب حتى يتعافى.

2) هناك بطلان في حياة جيمس رودريجز.. الأول هو "كابتن ماجد".. والثاني هو كريستيانو رونالدو، زميله الجديد في الميرنجي.

3) جيمس رودريجز كاد أن يلعب في برشلونة، ليس النادي بل المدينة.. فقد كان فريق إسبانيول على وشك ضم اللاعب في 2010.

4) هناك لقبان لجيمس رودريجز.. الأول هو "الرقم 10".. والثاني هو "الراقص".

5) يدرس الكولومبي الذكي جيمس رودريجز الهندسة.

6) يعشق جيمس رودريجز كرة السلة، ويحب دوما التجول بقميص ليبرون جيمس.

7) دانيلا زوجة جيمس رودريجز هي شقيقة حارس منتخب كولومبيا ديفيد أوسبينا، الذي في طريقه لأرسنال.

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