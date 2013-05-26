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خمسة جرحى فى سقوط صاروخى جراد على الضاحية الجنوبية لبيروت

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خمسة جرحى فى سقوط صاروخى جراد على الضاحية الجنوبية لبيروت خمسة جرحى فى سقوط صاروخى جراد على الضاحية الجنوبية لبيروت

قالت مصادر أمنية اليوم "الأحد"، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، إثر سقوط صاروخين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت التى تسيطر عليها جماعة حزب الله الشيعية.

وذكرت تقارير أولية أن أحد الصواريخ ضرب منطقة مار ميخائيل، مما أصاب 4 أشخاص. بينما سقط الثانى فى شارع مارون مسك فى الشياح، مما تسبب فى إصابة شخص واحد.

ويأتى الهجوم بعد تعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالاستمرار، فى مساندة قوات النظام السورى ومحاربة المعارضة فى منطقة القصير بالقرب من الحدود اللبنانية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام (إن.إن.إيه) اللبنانية قد أفادت أن من بين الجرحى 3 سوريين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
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