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وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت 52 مصاباً من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت 52 مصاباً من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت 52 مصاباً من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أرشيفية

صرح الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان ، إن إجمالى عدد المصابين الفلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة، والذين تم استقبالهم عبر منفذ رفح البري لعلاجهم بالمستشفيات المصرية بلغ 52 حالة منذ بدء الأحداث وحتى أمس الثلاثاء.

وقال وزير الصحة فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن ثمانية من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، فيما توفيت حالة واحدة، وتبقى 43 مصاباً تحت العلاج والملاحظة بمستشفيات العريش العام والزيتون التخصصى والهلال والسلام العام والإسماعيلية الجامعى والمركز القومى للعيون بروض الفرج والبنك الأهلى ودار الشفاء.
> أ ش أ

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