جامعة كندية: استخدام "الهاند فرى" خلال القيادة يعرضك للحوادث

للمرة الثانية، وخلال فترة وجيزة تحذر دراسة حديثة مرة أخرى من استخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة، حيث كشفت فريق من الباحثين بكلية الطب التكميلى - جامعة ألبيرتا الكندية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن استخدام الهواتف المحمولة خلال قيادة السيارة، وبالأخص أجهزة الهاند فرى الملحقة.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام السائقين لسماعات الهاند فرى الملحقة للتكلم عبر الهاتف خلال قيادة السيارة له عواقب خطيرة، ويرفع بشكل ملحوظ من فرص حدوث أخطاء القيادة ويعرض السائقين الآخرين على الطريق للخطر ويرفع من معدلات الحوادث.

> وتابع الباحثون أن انشغال السائقين بالتحدث من خلال "الهاند فرى" يؤدى لوقوع العديد من الأخطاء مثل تجاوز السرعة المحددة أو الخروج عن الحارة المخصصة للسيارة دون دراية من السائق، وكذلك تغيير الحارة المخصصة له والانتقال إلى حارة أخرى دون استخدام الإشارات وتنبيه السائقين الآخرين على نفس الطريق وهو ما يرفع فرص ومعدل حدوث الحوادث.

وكما لاحظ الباحثون ارتفاعا كبيرا فى معدل ضربات القلب ونشاط المخ وزيادة تدفق الدم له خلال استخدام الهاند فرى أيضا ً، لتعويض حالة التشويش وعدم التركيز التى يعانى منها السائق خلال التحدث بـ"الهاند فرى" أثناء القيادة.

وأصدر الباحثون مجموعة من التوصيات، مشيرين إلى أن الشىء الأكثر أمانا ً هو الإعراض تماما ً عن استخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة، والتركيز فقط فى الطريق، وكما أكدوا أن تلك النتائج يجب أن يستغلها السياسيون وصانعو القرار بفرض سياسات عامة تجرم التحدث خلال الهاند فرى أثناء القيادة، وخاصة أن القوانين الحالية تجرم التكلم خلال الهاتف المحمول فقط.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت على الموقع الإلكترونى لجامعة ألبيرتا الكندية، وذلك يوم أمس، الجمعة، فى الرابع والعشرين من شهر مايو الجارى.

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