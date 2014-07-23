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ميناء سفاجا يحبط محاولة تهريب637 الف قرص فيتامين من الجمارك

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إحباط محاولة تهريب 637 الف قرص من الجمارك

إحباط محاولة تهريب 637 الف قرص فيتامين من الجمارك

 

تمكنت جمارك ميناء سفاجا البحري بالتنسيق مع إدارة أمن المواني وقسم المفرقعات من إحباط محاولة تهريب نحو 637 الف قرص فيتامين  محظور إستيراده كانت مخباة داخل عدد من الصناديق المعدنية باحدي الشاحنات القادمة من علي متن احدي العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي ورسوهم ا لجمركية 3 مليون جنية الرسوم وتم القبض علي السائق والتحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتباشر نيابة سفاجا التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت لجمارك الميناء بوجود عدد من الصناديق المعباة بعلب الأقراص فيتامين السنترام المحظور دخولها للبلاد عن طريق احدي تريلات البضائع القادمة من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا البحري علي متن احدي العبارات وبتتبع وصول الشاحنة وفحصها من قسم المفرقعات تم العثور علي المضبوطات المهربة من الجمارك وتقدر قيمة الرسوم الجمركية المقررة علي المضبوطات 3 مليون جنيه.
> وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد سمير مدير نيابة سفاجا بإشراف احمد محروس رئيس النيابة أن السيارة التريلا تحمل أرقام4670 نقل خارجي تعمل في نقل البضائع والعفش بين والدول العربية وتبين من التجقيقات إن المضبوطات محظور إستيرادها عن طريق الأفراد وتم التحفظ علي سائق التريلا وطلب تحريات مباحث الميناء حول الواقعة وندب لجنة من وزارة الصحة لفحص المضبوطات.

 

 

إحباط محاولة تهريب 637 الف قرص فيتامين من الجمارك

إحباط محاولة تهريب 637 الف قرص فيتامين من الجمارك

 

 

 

 

 

 

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