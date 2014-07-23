رئيس جامعة الأزهر ومحافظ شمال شيناء يضعا حجر الأساس لكلية البنات بالعريش

وضع الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، وعبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لبناء كلية البنات التابعة لجامعة الأزهر بمدينة العريش .

وقال “العبد” : لم اتردد أن افتح فرعاً لجامعة الازهر بسيناء كلية البنات الأزهرية “أدبى وعلمى” وسوف نكمل فرع لجامعة الأزهر، فأهالى سيناء يستحقون كل تكريم .

وأضاف: “لو كان لديكم مكان لعشر كليات لافتتحت العشر كليات” .

وقال رئيس جامعة الأزهر: فى معمعة الاضطرابات فى مصر من يومها ونحن فى عمل مستمر من أجل المصلحة العامة،

> أنا أشكركم جميعاً وأحييكم جميعاً وأنا بوعدكم فى السنوات القادمة بفتح فرعاً كاملاً لجامعة الأزهر بسيناء .

ومن ناحية أخرى ،أكد محافظ شمال سيناء أنها قفزة مباركة أن نقوم بإنشاء أول كلية للبنات تابعة لجامعة الأزهر ونتمنى أن تستمر لنصل إلى فرع كامل لجامعة الأزهر .