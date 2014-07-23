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لفائف لحم البقر اليابانية

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لفائف لحم البقر اليابانية لفائف لحم البقر اليابانية

الأربعاء 23-07-2014 12:32

 

المكوّنات:

 

200 غرام أو 4 قطع من شرائح لحم البقر المقطّعة والرقيقة

50 غراما من الهليون

20 غراما من البصل

20 غراما من الفطر الطازج

20 غراما من الجزر

20 ميلي ليترا من صلصة الصويا

10 ميلي ليترات من خل الأرز

10 ميلي ليترات من الزيت

ملح

فلفل

 

طريقة التحضير:

 

يتم نقع شرائح لحم البقر الرقيقة بالملح والفلفل. من ثم يتم قطع الهليون، والبصل، والجزر، والفطر إلى شرائح. لتحضير اللفائف، مدّدي شرائح اللحم وضعي عليها بعض الخضار المقطعة (الهليون، البصل، الجزر والفطر) بدءا من رأس الشريحة إلى الأسفل، ثم لفّي الشريحة بإحكام لتغليف الخضار. 

صبّي صلصة الصويا وخل الأرز على اللفائف، ثم ضعي الزيت على نار متوسطة، وقلّبيها إلى أن يصبح لونها بنيا وإلى أن تنضج.

ثم أشعلي الفرن واخبزي لفائف اللحم على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

قطعي اللفائف وقدميها.

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سيدتي