فحوصات وتحاليل بالمجان السبت المقبل بمعهد بحوث الكبد بالمنصورة

صرحت الدكتورة آمال مختار، الممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط لتحالف الكبد العالمى رئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومى للبحوث، أنه بمناسبة اليوم العالمى للكبد، والذى يصادف يوم 28 يوليو من كل عام، يقوم معهد ومستشفى بحوث الكبد بشربين بالمنصورة، برئاسة الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنصورة، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد المصرية بالدقهلية، والتى تقدم العلاج لمرضى الكبد بالمجان سنوياً وقسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومى للبحوث، باحتفالية بمناسبة هذا اليوم، وذلك يوم السبت المقبل الموافق يوم 26من يوليو الجارى بمعهد ومستشفى بحوث الكبد بشربين بالمنصورة.

وقالت إنه فى هذا اليوم سيتم عمل كشف مجانى للمرضى، كما ستجرى التحاليل بالمجان للمصابين بفيروس سى، ويقوم المركز القومى للبحوث بدور التوعية من الفيروسات الكبدية سواء فيروس سى أو بى، وكيفية التعرف عليهما وكيفية نقل العدوى، ومن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى وطرق الوقاية من المرض.

وأوضحت أن الغرض من الاحتفالية ليس فقط التذكير بأهمية محاربة الالتهاب الكبدى الفيروس سى، ولكن أيضاً التأكيد على ضرورة قيام الحكومات بتكثيف جهودها لحصول المرضى على الرعاية المناسبة فى وقت مبكر.

وأشارت إلى أنه خلال الاحتفالية سيقوم المركز القومى للبحوث بعرض مسرحية وأفلام للتوعية يتم التركيز فيها على كيفية منع العدوى والوقاية من المرض لمنع الإصابة، لافتة إلى أنه ستجرى مسابقات للمرضى والأطفال وتقديم هدايا، والتى ستكون عبارة عن أدوات شخصية للاستعمال الشخصى لشرح كيفية حماية أنفسهم من الفيروس، وأن الأدوات الشخصية لا يجب أن يستخدمها الغير، كما سيتم شرح كيفية تغذية مريض الكبد والرد على الأسئلة التى تخص مريض الكبد.

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