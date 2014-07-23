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انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق بجامعة الفيوم بسبب أجازة عيد الثورة

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انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق بجامعة الفيوم بسبب أجازة عيد الثورة انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق بجامعة الفيوم بسبب أجازة عيد الثورة

جامعة الفيوم

انخفضت بصورة ملحوظة أعداد طلاب الثانوية العامة الذين استقبلتهم مكاتب التنسيق الإليكتروني ” المجانية ” بجامعة الفيوم اليوم الأربعاء ، يرجع السبب في ذلك إلي كونه أجازة رسمية بمناسبة الذكري الثانية والستين لثورة 23 يوليو المجيدة بالإضافة إلي الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ما أدي إلي انخفاض أعداد الطلاب .

وقالت وفاء زغلول مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم إن الأعداد التي ترددت علي معامل التنسيق الخمسة ( اليوم ) بلغت 46 طالبا وطالبة منهم 24 بمعمل التنسيق بكلية الزراعة و12 بكلية العلوم و10 بكلية الهندسة ، بيبنما لم يستقبل معملا المدينة الجامعية للبنين وكلية الحاسبات والمعلومات أي طلاب .

وتابعت مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم إن مكاتب التنسيق الإليكتروني بالجامعة استقبلت في اليوم الأول 162 وفي اليوم الثاني 159 والثالث 138 واليوم 46 طالبا وطالبة وينتهي اليوم عمل المكاتب في المرحلة الأولي للتنسيق ، وسوف تبدأ المكاتب تلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية يوم الثاني من أغسطس القادم ولمدة 5 أيام .

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