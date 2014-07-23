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البحرين تهنئ الرئيس المصرى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

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بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، معربا عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان آل خليفة وولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم - برقيتى تهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، ضمنها أطيب تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصرى الشقيق كل الازدهار والتقدم، مشيدا بالعلاقات المتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين فى العديد من المجالات.

وهنأ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، معربا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

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